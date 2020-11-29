Son dakika 3. sayfa: Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Karaman'da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KARAMAN