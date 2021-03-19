Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi

19.03.2021 14:49
Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi, System.String[]

Son dakika haberine göre Bolu'da dayısı Şeref Ünlü'yü taş ve sopayla darp ederek ölümüne sebep olan Zafer Muslu'ya 'ağır tahrik' indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Bolu'da dayısı Şeref Ünlü'yü taş ve sopayla darp ederek ölümüne sebep olan Zafer Muslu'ya 'ağır tahrik' indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Ünlü'nün ailesi, "Abim köpek ölüsü değil. Adamın köpeğini öldürdüler. Şikayetçi oldular 5 yıl hapis cezası aldı" dediler.

Olay, geçtiğimiz yıl Mart ayında Çıkınlar mahallesi Sancar sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Zafer Muslu (37) isimli şahıs, dayısı Şeref Ünlü'yü (54) gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'na çağırdı. Zafer Muslu ile dayısı Şeref Ünlü arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Muslu, yerden aldığı taşla Ünlü'nün kafasına vurdu. Yere düşerek kanlar içinde kalan Şeref Ünlü, olay yerine gelen ambulansla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında kırıklar oluşan Ünlü, hastanedeki tedavisinin 11. gününde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyedeki işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Zafer Muslu, Ünlü'nün ölümünün ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dayısını darp eden zanlıya ağır tahrik indirimi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Zafer Muslu, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti dayısını darp ederek ölümüne sebep olan Muslu hakkında 'ağır tahrik' indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

"Biz müebbet hapis bekliyorduk"

Mahkemenin verdiği kararı duyan Şeref Ünlü'nün ailesi cezayı az bularak tepki gösterdi. Şeref Ünlü'nün oğlu Batuhan Ünlü (19), "Bir akşam babamı dışarı çağırıyor. Planlanmış bir olay. Babamı götürüyor ve hunharca öldürüyor. Kasten adam öldürmekten yargılanıyordu zaten. En son mahkememizde müebbet hapisten iyi hal ve ağır tahrik indirimi yapılarak 10 yıl 10 aya kadar cezası indi. Bu cezanın yatarının daha az olacağını düşünüyorum. Biz adaleti burada aradık diye kötü olduysak ben başka bir şey demiyorum. Adaleti burada bulamayacaksak başka bir yerde bulamayız. Bu insanlar adaleti sokakta da arayabilir ama biz devletimize güvenip adaleti burada arıyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Bunun planlanmış olduğu açık. Biz müebbet hapis bekliyorduk. Sadece adalet aradık" dedi.

"Benim abim köpek ölüsü değil"

Verilen cezayı yeterli bulmadıklarını dile getiren Şeref Ünlü'nün kardeşi Fedai Ünlü ise, "Adaletimize güveniyorduk ama adaletimiz bizi yanılttı. Çünkü benim abim köpek ölüsü değil. Adamın köpeğini öldürdüler. Şikayetçi oldular 5 yıl hapis cezası aldı. Benim abimi evinden alıyor, 15 Temmuz Parkı'na götürüyor ve hunharca orada öldürüyor. Kolunu, bacağını kırıyor, kırılmadık kemiği kalmıyor. O adam 10 yıl 10 ay hapis cezası alıyor. Adalet bu mu? 3 yıl sonra bu adam dışarıda. Bizim başımıza bela. Biz adaletimize güveniyoruz. Bunun üst mahkemeleri var ama biz devletimizden ağır bir ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

"Bu çok vahşice bir ölüm"

Amcasıyla ölmeden 3 gün önce hastanede konuşan Ferhat Ünlü, "Ben amcamı kendi babam kadar çok seviyordum. Bir gün amcam evindeyken mesaj atmış. Senin kırılmadık kemiğini koymayacağım, senin kaburgalarını kıracağım mesajları elimizde duruyor. Zafer Muslu, olaydan 2-3 saat önce de beni aldı. Amcamı öldüreceğine yönelik tehdit etti. Ben ilk başta inanmamıştım. Amcamı alkol almak için evden çıkarmış. Aralarında en fazla ağız kavgası vardı. Yumruk vurmak için bile bir sebep yoktu. Amcam 12 gün yoğun bakımda yattı. Sonra öldü. Ben amcamla 8'inci gününde hastanede konuştum. Amcama olayı sordum. 'Sen ona vurdun mu?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Ben arabadan inince koluna sakladığı demiri kafama vurdu. Ben bayıldım. Sonra üzerime çıktı. Yerdeki büyük taşı kafama vurdu. Sopayla kalçama, burnuma vurdu' dedi. Bu çok vahşice bir ölüm oldu. Basit bir ölüm değil. Ölmeden önce ne acılar çekti. Köpek öldürsek 3-4 sene ceza alırız. Benim amcamı öldürdü 10 sene ceza aldı. 1 senesini yattı 9 senesi kaldı" ifadelerini kullandı. - BOLU

Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi
Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi
Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi
Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi
Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi

Muslu, Köpek, Bolu, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş
İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi         
15:37
Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek         
15:30
Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi         
15:19
Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi         
15:14
Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir         
14:32
Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 15:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa 'ağır tahrik' indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei