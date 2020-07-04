Son Dakika: 52 HES'in toplu açılışı yarın

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santralin (HES) açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle gerçekleştirilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Bu kapsamda 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreni yarın gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Fatih Dönmez, Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 barajın açılış törenine video konferansla katılım sağlayacak.
Ünal İnşaat tarafından Ardahan'a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla devreye alınacak. 62,7 megavatlık kurulu güçle Doğu Anadolu'nun yenilenebilir gücünü temiz enerjiye çevirecek. Limak tarafından Siirt'e yapılan Çetin barajı ve HES'in devreye alınan bölümü 420,1 megavat olacak. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da hazır bulunacağı Çetin Barajı, 2.5 yılda tamamlandı. Bakanlığın verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 29 bin 15 megavat.