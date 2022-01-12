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Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

12.01.2022 16:41

Son dakika: Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de 2021 enflasyonu yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7 olarak gerçekleşti. Analistler de yıllık artışın yüzde 7 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,3 ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi ise kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD'deki ekonomik toparlanma için "ciddi bir tehdit" olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Finans Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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