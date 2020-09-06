Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirledikleri merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda imalat aşamasında ve satışa hazır 1010 litre sahte rakı bulundu.
Ekipler, kargo firmasında yaptıkları aramalarda da gümrük kaçağı 300 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:17 - Kaynak: AA
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