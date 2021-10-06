Son dakika! Altının kilogramı 501 bin 200 liraya çıktı - Son Dakika

Altın piyasasında, en düşük 500 bin lira, en yüksek ise 501 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 501 bin 200 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 320 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 160 milyon 324 bin 299,53 lira, işlem miktarı ise 320,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 170 milyon 478 bin 477,01 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: