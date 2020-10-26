Son dakika! Antalya'da Mevlid-i Nebi haftasının teması "Peygamberimiz ve Çocuk" oldu - Son Dakika

Son dakika! Antalya'da Mevlid-i Nebi haftasının teması "Peygamberimiz ve Çocuk" oldu

26.10.2020 11:28
Son dakika! Antalya'da Mevlid-i Nebi haftasının teması

Gelen son dakika haberine göre Antalya İl Müftüsü Osman Artan Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde, "Peygamberimiz ve Çocuk" konuları üzerine panel, söyleşi, konferans, ilahi dinletisi ve vaaz gibi çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Antalya İl Müftüsü Osman Artan Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde, "Peygamberimiz ve Çocuk" konuları üzerine panel, söyleşi, konferans, ilahi dinletisi ve vaaz gibi çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

"Peygamber ve Çocuk" temasıyla önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili olarak Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın makamında basın toplantısı düzenledi. Mevlid Kandili'nin önemini vurgulayan Müftü Artan, "İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı bir şahsiyet olan Hz. Peygamber'in (s.a.s) doğumunu kutladığımız, O'nun bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini; hülasa insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O'nun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir" dedi.

'Peygamberimiz ve Çocuk'

Artan konuşmalarına şöyle devam etti: "Bu çerçevede 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nda "Peygamberimiz ve Çocuk" konusunun ele alınmasını karara bağlamıştır. Antalya İl Müftülüğü olarak Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde Söz konusu tema sosyal medya aracılığıyla bütün yönleriyle işlenecektir. Bu bağlamda İl Müftülüğümüz ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapılacaktır. Yapılan etkinlikler aracılığıyla Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi gecemizi de tebrik ediyor, 26 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan haftamızın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - ANTALYA

Son dakika! Antalya'da Mevlid-i Nebi haftasının teması Peygamberimiz ve Çocuk oldu

Osman Artan, Peygamber, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Antalya'da Mevlid-i Nebi haftasının teması 'Peygamberimiz ve Çocuk' oldu - Son Dakika

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