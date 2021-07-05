Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi - Son Dakika

ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle Avusturya'da "yakalama" ve "iade" talebiyle tutuklanan, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz bu sabah hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın, "ABD'nin iade talebi ve yakalama kararı ile ilgili" ifadesini aldı.

İADE DURUMU İLERİ TARİHLİ BİR DURUŞMADA GÖRÜLECEK

Duruşmadaki ilk 45 dakikanın ardından Korkmaz'ın en az adali kontrol şartıyla tahliyesini istediği öğrenildi. Ancak Wels Mahkemesi Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. İade dosyası ise daha sonraki bir tarihte başka bir mahkemede görülecek.