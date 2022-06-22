Selfit vilayetinin İskaka bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından dün kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ali Hasan Harb adlı gencin naaşı Nablus kentindeki En-Necah Üniversite Hastanesinden alındı. Harb'ın naaşı, törene katılan Filistinliler tarafından Nablus'tan doğduğu yer olan İskaka bölgesine getirildi ve belde kabristanına defnedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.