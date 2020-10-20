Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056755 -0,28 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073509 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064114 -0,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051694 -0,06 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069924 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032482 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071806 -0,47 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014525 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023858 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,122421 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028996 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013010 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055930 -0,67 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031496 -0,67 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015899 -0,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050460 -0,67 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047790 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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