Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056755
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073509
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064114
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,051694
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,069924
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032482
|-0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071806
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014525
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023858
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,122421
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028996
|-0,43
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013010
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055930
|-0,67
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031496
|-0,67
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015899
|-0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050460
|-0,67
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047790
|-0,67
- Kaynak: AA
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