Son dakika haberleri: MUĞLA BODRUM'DA POLİSİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ SÖKE'DE YAKALANDI - Son Dakika

Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz'ü (26) şehit eden şüphelinin

'Çakal' lakaplı şüpheli 47 yaşındaki Fatih Ö., olduğu belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Fatih Ö.'nün çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük mahallesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Gözaltı sayısının artması beklenirken, silah kaçakçılığı şüphelilerinin İstanbul'dan Bodrum'a suç örgütüne silah satmak için geldiklerinin üzerinde duruluyor.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)