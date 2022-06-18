Son dakika! Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı - Son Dakika
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Son dakika! Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı

18.06.2022 12:58

Edinilen son dakika haberine göre Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı Almus Barajı'nda sazan balığının avlanmasının yasak olduğu dönemde jandarma ekipleri kaçak avcılığa geçit vermedi.

Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı

TOKAT - Almus Barajı'nda sazan balığının avlanmasının yasak olduğu dönemde jandarma ekipleri kaçak avcılığa geçit vermedi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri barajda denetim yaptı. Balık üretim tesislerini kontrol eden ekipler devriye görevi sırasında av yasağı olmasına rağmen avlanan şahısları tespit etti. 13 adet küpe mekanizması ve kasnak oltası ile avlanılan onlarca adet sazan balığı canlı halde bulundu. Balıkları oltandan kurtararak suya bırakıldı. Jandarma ekipleri Almus ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilerek şahıslar hakkında 1380 Sayılı Kanuna muhalefetten 27 bin lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı - Son Dakika

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