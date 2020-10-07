Son dakika... Burkina Faso'da 25 sivil öldürüldü - Son Dakika

Burkina Faso'da, ülke içi yer değiştirenlerin bulunduğu bir konvoya düzenlenen saldırıda 25 sivil yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 4 Ekim gecesi ülke içi yer değiştiren 25 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

BMMYK Burkina Faso Sorumlusu Ioli Kimyaci, saldırı karşısında "şok olduklarını" ve saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Merkez-Kuzey bölgesindeki Pissila kenti yakınlarında yaşanan olayda, ülke içi yer değiştiren 46 kişiyi taşıyan konvoy, silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırganlar, konvoydaki kadın ve çocukları serbest bırakırken erkekleri ise kurşuna dizdi.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.