Son Dakika: Çocukluğunda öğrendiği yöntemle 86 yaşında, ağaçtan kaşık yapıyor - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Hasan Nuri Yiğit (86), çocukluğunda öğrendiği ağaç oyma yöntemiyle tahta kaşık yapma işini 15 yıldır sürdürüyor. Ek gelir sağlayan Yiğit, günde 5-10 kaşık yaptığını ve boyutuna göre tanesini 5- 10 liradan sattığını söyledi.

Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde yaşayan, yaz mevsiminde ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki 1100 rakımlı Sazak Yaylası'na çıkan Hasan Nuri Yiğit, çocuklukta öğrendiği ağaç oyma yöntemiyle kaşık yaparak, ek gelir sağlıyor. Yaşlılık maaşına ek olarak sürdürdüğü kaşık yapımında karaca ağaç, şimşir ve sandal ağaçlarının dallarının odunsu kısmını kullanan Yiğit, oymacılıkta kullandığı hırdavatlarla işlediği ağaçları kahve, yumurta, yemek ve çorbalara özel kaşıklar üretiyor. Yiğit günde 5- 10 kaşık yapıp, tanesini 5 ile 10 lira arasında satıyor.

Hasan Nuri Yiğit, "Çocukluğumda başladım kaşık yapmaya. Son 15 yıldır tekrar devam ediyorum. Karaca ağaç, sandal ve şimşir ağaçlarını kullanıyorum. Kaşıkları genelde karaca ağaç ve sandaldan yapıyorum. Kahve ve yumurta kaşığı yaptık. Günde 5 ile 10 arasında kaşık yaparım. 5 liradan satıyorum ama pek müşteri yok" diye konuştu.

Sazak Yaylası'na yaz mevsiminde serin olması dolayısıyla göç eden ve boş zamanlarında Hasan Nuri Yiğit'e karşılıksız yardım eden emekli öğretmen Orhan Pişkin de "Hasan amcaya elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Onun oyduğu kaşıkların zımparalama işini yapıyorum" dedi.