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Son dakika: Encazip: "Elektrikte rekabetin artması memnuniyeti yükseltir" - Son Dakika

Son dakika: Encazip: "Elektrikte rekabetin artması memnuniyeti yükseltir"

11.06.2021 14:13
Son dakika: Encazip:

Son dakika haberine göre Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, elektrikte rekabetin artmasının memnuniyeti yükselteceğine işaret ediyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, elektrikte rekabetin artmasının memnuniyeti yükselteceğine işaret ediyor.

Encazip'ten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin elektrik hizmetlerindeki memnuniyet verilerini açıklayarak, şikayet konularının tedarikçi değişikliği ile düzelebilecek konular olduğuna dikkat çekti.

Şirketin derlediği verilere göre, 81 ilin tamamına yakınında tüketicilerin yüzde 65,2'si ise elektrik faturası tutarından şikayet ediyor. Esnafa sağlanan elektrik enerjisinin ulusal tarife fiyatının evlere kıyasla yüzde 26,39 daha yüksek olması şikayetleri artırıyor.

Elektrik faturası hakkındaki şikayetleri yüzde 21,3 ile tüketici hizmetleri takip ederken şikayet listesinin üçüncü sırasında yüzde 11,7 ile ikili anlaşmalardan kaynaklı şikayetler bulunuyor. Listenin son sırasında ise yüzde 1,4 ile fatura ödeme hizmetinden kaynaklı şikayetler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım, tüketicilerin şikayet ettiği konuların tedarik şirketine göre değişen konular olduğunu belirterek, " Tüketicilerin memnuniyetsizlik nedenlerinin yüzde 97'si elektrik şirketlerine göre değişen konulardan oluşuyor. Örneğin, elektrik faturasının pahalı olmasından şikayetçi olan tüketiciler daha ucuz elektrik sağlayan bir şirkete geçebilir. Aynı şekilde tüketici hizmetleri daha iyi olan bir elektrik tedarikçisi seçen tüketicilerin, bu konudaki memnuniyetsizlikleri ortadan kalkacaktır. Tüm bunların sağlanmasındaki anahtar ise çok daha fazla tüketicinin serbest piyasadan faydalanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kırım, Türkiye'deki aktif tüketicilerin tamamına yakınının, serbest tüketici limitleri dahilinde elektrik tükettiğini ve elektrik tedarikçisi değiştirme hakkına sahip olduğunu aktardı.

Tedarikçilerin sözleşme süreçlerini ıslak imzalı olarak yapmaya devam etmesinin bu şikayetlerin arkasında yatan en büyük etken olduğunu ifade eden Kırım, şöyle devam etti:

"İkili anlaşmaların kurulma süreci nedeniyle karşılaşılan tüketici şikayetleri üçüncü sırada yer alıyor. Bu durum tüketicilerin, serbest tüketicilerle yapılan sözleşme süreçlerinde sorun yaşadığını gösteriyor. Sorunların en önemlisi, tüketicilerin süreci uzun ve karışık bulması.Tüketicilerin, uzaktan ve mesafeli sözleşmelerle işlem gerçekleştiren tedarikçilerle ikili anlaşma kurması, bu şikayetlerin büyük ölçüde ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Ayrıca mesafeli sözleşmeler, kolaylığın yanı sıra operasyonel maliyetleri düşürerek tüketicilerin daha ucuz elektrik kullanmaları anlamına geliyor. Tüketiciler, tedarikçi seçiminde mesafeli sözleşmelerde ısrarcı olmalı."

Çözülmeyen sorunlar EPDK'ye şikayet edilebilir

Kırım, yönetmeliğe göre, elektrik tedarikçisinin sorun yaşayan kullanıcısının sorununu 15 gün içinde çözmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketici tarafından şirkete iletilen soruna en geç 15 gün içinde dönüş yapılmaması durumunda ise tüketicilerin hemen elektrik tedarikçisini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapacakları başvuru ile EPDK'ye şikayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Bazı özel tedarik şirketlerinin yıl boyunca neredeyse hiç şikayet almadıklarını söylemek mümkün. Az şikayet almaları dolayısıyla şirketlerin şikayetlere dönüş süreleri de görevli tedarik şirketlerine göre daha kısa oluyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda tüketicilerin, serbest elektrik piyasasına katılımları ile rekabetin artmasının memnuniyeti yükselteceğini ve faturalarını düşüreceğini söyleyebiliriz. Artık tüketicinin öneminin arttığı bir döneme girdik, tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarının artması gerekir."

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Encazip: 'Elektrikte rekabetin artması memnuniyeti yükseltir' - Son Dakika Ekonomi


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