Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı

20.11.2020 15:46

Son dakika haberler: Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı Tüm dünyada 1995 yılından itibaren kutlanmaya başlanılan Çocuk Hakları Günü ülkemizde de 20 Kasım 1989 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı

ERZURUM - Tüm dünyada 1995 yılından itibaren kutlanmaya başlanılan Çocuk Hakları Günü ülkemizde de 20 Kasım 1989 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Dünya Çocuk hakları günü etkinlikleri Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Erzurum Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir durağa "Çocuk Hakları Durağı " ismi verildi.

Etkinlik kapsamında Çocuk Hakları Durağı ismi verilen durağın açılış törenine Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Çocuk Hakları Konseyi üyesi çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş burada yaptığı konuşmada, "Çocuk hakları, dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, güvenlik gibi temel haklardır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 196 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 yılından bu yana dünyada, 1995 yılından itibaren de ülkemizde kutlanan bu özel gün Bakanlığımızın bünyesinde ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.

Erzurum'da Çocuk Hakları gününde farkındalık oluşturmak amacıyla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan iki durağın Bakanlık tarafından "Çocuk Hakları Durağı" olarak dönüştürüldüğünü dilye getiren İlbaş, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Tüm çocukların haklarına kavuştuğu bir dünya ve bir ülke temenni ediyoruz. Kendilerinden dünyayı emanet olarak aldığımız çocukların, toplumun en temel özel unsurları olduğu bilincindeyiz" diye konuştu.

Erzurum Çocuk Hakları Konseyi Kız Temsilcisi Esma Özpolat ise, "Bu gün burada, biz çocukların gününde sahip olduğumuz haklarımızın farkındayız. Çocuk Hakları Duraklarımızın açılışı için toplandık. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü münasebetiyle tüm çocukların haklarına bütünüyle kavuştuğu bir dünya temenni ediyoruz. Her kesi bu göreve davet ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bir çocuk olarak bizlere aile olan büyüklerime ve biz çocuklara şefkat nazarıyla bakan devletime teşekkür ediyorum. Çocuk Hakları Günümüz kutlu olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Dünya Çocuk Hakları Durağı olarak belirlenen durak kurdele kesiminden sonra açıldı.

Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı
Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı
Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı
Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı
Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı
Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı

Cumhuriyet Caddesi, Çocuk Hakları Günü, Erzurum, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Erzurum'da Çocuk Hakları durağı açıldı - Son Dakika


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