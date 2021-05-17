Eşini kazayla bacağından vurdu - Son Dakika

Eşini kazayla bacağından vurdu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini bacağından vurdu. 2 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 252 Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.N (25), isimli kişi evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N, temizlediği tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi S.L'yi (25), bacağından vurdu. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan T.N, ise Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.L'nin, tüfekten çıkan saçmaların atar damarına gelmesi sonucu hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.