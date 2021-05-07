Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

07.05.2021 20:49
Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Maliki, Türkiye'yi ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin BM Filistinlilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve çeşitli projeler aracılığıyla Filistin'e destek olduğunu aktaran Maliki, "Türkiye siyasi tutumuyla gerçekten Filistin davasını, Filistin halkını sürekli destekliyor. Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir. Gerçekten çok güçlü biçimde Filistin hükümetine ve halkına destek oluyor." dedi.

Kudüs'ün önemi ve bu kentin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin devam ettiğini vurgulayan Maliki, İsrail'in kentin şahsiyetine, dokusuna, uygarlığına ve dinine müdahale ettiğini söyledi.

Maliki, Aksa Mescidi'nin ilk Müslümanlar için kıble olduğunu belirterek "(Aksa'ya yönelik) Bu tehdit devam ediyor. Burada sadece Mescid-i Aksa'yı değil mekansal ve dini olarak da tüm Kudüs bölünmeye çalışılıyor. Kudüslüler tüm Arap ve İslam alemi adına bu savunmayı yapıyor. Kudüslülere destek olmalıyız. Aksa'dakiler bilmeliler ki kendilerini burada Türkiye'de destekleyenler var." diye konuştu.

Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah semtinde olayların meydana geldiğine işaret eden Maliki, İsrail yönetiminin buradaki Filistinlilere sadece Kudüs'te oldukları ve Filistinli oldukları için bu muameleyi yaptığını anlattı.

-"Seçimleri şeffaflık içinde gerçekleştirmeyi istiyoruz"

İsrail'in Kudüs ve Kudüs çevresinde yerleşim bölgeleri inşasına devam ettiğini aktaran Maliki, Türkiye Dışişleri Bakanlığının da dün İsrail'in açıkladığı 540 yeni yerleşim birimi inşaatı kararını kınadığını ve bunun kendileri için önemli olduğunu hatırlattı.

Maliki, Filistin devletinin 22 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri İsrail'in işgal ettiği topraklarındaki taahhütlerini yerine getirmediği için ertelediğini belirterek, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Filistinliler olarak seçimleri şeffaflık içinde gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içinde Çavuşoğlu ile beraber olmak konusunda, İİT Genel Sekreteri ile Kudüs'ün korunması konusunda teşkilat içinde çalışmak üzerine anlaştıklarını belirtti.

Maliki, İİT çatısı altında kurulan Kudüs Komitesinin kenti koruması için bir an önce harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin üzerine uluslararası konferansın yapılması için çağrıda bulunduğuna işaret eden Maliki, "Filistin meselesinin çözümünün iki devletli çözüm olduğunu" vurguladı.

Maliki, "bazı ülkelerin Kudüs'te büyükelçilik açma kararlarını kınadıklarını ve bu kararların uluslararası hukuka aykırı olduğunu" kaydetti.

"Uluslararası toplumu bu konuda uyarmalıyız"

Maliki, seçimler yönündeki tavrının ardından uluslararası toplumu İsrail konusunda uyarmak gerektiğini belirterek, İsrail'in "yerleşimci ve ilhak edici politikalarına" devam ettiğini anlattı.

Son dönemde insan hakları örgütlerinin İsrail'in Filistin'deki politikalarına yönelik raporlar yayınladıklarını aktaran Maliki, bu raporlarda İsrail devletinin bir "apartheid" uygulamaları, yani ırkçı ayrımcılık dolayısıyla insanlığa karşı suçlar işlediğinin tespit edildiğine işaret etti.

Maliki, "Uluslararası toplumun bu raporlar ışığında bu politikalarını gözden geçireceklerini düşünüyoruz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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