Son dakika gündem: Aksaray'da otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adife Arslan Han yönetimindeki 68 ABS 419 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde Abdulbaki Öztemel idaresinde yol kenarına park halinde duran 27 AKF 350 plakalı otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek Nisa Arya Öztemel kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Park halindeki araçta bulunan anne Emine Can (27) ve baba Abdulbaki Öztemel (32) ile diğer araç sürücüsü Adife Arslan Han (43) 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki sedyede sinir krizi geçiren anne Emine Can Öztemel'i sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Park halindeki otomobilde bulunan ailenin bebeklerinin ihtiyacını gidermek için yol kenarına durduğu ileri sürüldü.