- Azez'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde Askeri Mahkemesi'nde görev yapan Melhem Melhem isimli bir hakim, dün aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, ağır yaralanan hakim Melhem'in bu gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

- Azez 'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti

Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız