- Azez'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti - Son Dakika

- Azez'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti
19.10.2020 09:53
- Azez'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Azez'de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti
HALEP - Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde Askeri Mahkemesi'nde görev yapan Melhem Melhem isimli bir hakim, dün aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, ağır yaralanan hakim Melhem'in bu gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan olaya ilişkin polisin başlattığı soruşturma sürdüğü belirtildi.
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