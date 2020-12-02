Son dakika gündem: Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı
02.12.2020 14:10
Son dakika habere göre Zonguldak'ta haftanın 2 günü kurulan yiyecek ve giyecek pazarında ekipler denetim yaparak HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.
Zonguldak'ta haftanın 2 günü kurulan yiyecek ve giyecek pazarında ekipler denetim yaparak HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.
Zonguldak'ta haftanın 2 günü kurulan yiyecek ve giyecek pazarında ekipler denetim yaparak HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı. Ekipler Soğuksu halk pazarı ve kent merkezinde bulunan giysi pazarında denetimlerde bulundu. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı soğuksu sebze-meyve pazarı ve tuhafiye pazarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü gerçekleştirdi. - ZONGULDAK
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