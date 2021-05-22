Son dakika gündem: Hamas lideri Heniyye, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile "İsrail'e karşı kazanılan zaferi" görüştü - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ile " İsrail'e karşı sahada ve siyaset sahnesinde kazanılan zaferi" görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, " Kudüs'ün Kılıcı" savaşında sahada ve siyasi alanlarda zafer elde edildiğini kaydeden Heniyye, Filistin direnişinin kahramanca bir destan yazdığını dile getirdi.

Heniyye ayrıca, İran'ın sahada ve siyasi alanda Filistin halkının yanındaki duruşundan övgüyle söz etti.

Selami de, Tahran'ın çeşitli alanlarda Filistin halkına ve direnişine her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda dün gece yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.