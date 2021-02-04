Müge Anlı'daki domuz bağlı cinayetin faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Müge Anlı'daki domuz bağlı cinayetin faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

04.02.2021 11:29
Müge Anlı'daki domuz bağlı cinayetin faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]

Ordu'da, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Makbule Sarı'yı Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde 14 Kasım 2020'de öldürdükleri iddiasıyla tutuklu bulunan Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "kasten insan öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Görgülü ve Uluz'un, maktul Sarı'ya karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla "kasten insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca şüphelilerin, Sarı'ya karşı "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması, atılı suç birden fazla kişiyle birlikte ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlendiğinden TCK'nin 109/3b,f maddesi uyarınca cezasından bir kat artırım yapılması, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve "gece vakti birden fazla kişi ile birlikte beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, sanıkların eylemi olay tarihinden önce aralarında konuşarak, anlaşarak planladıkları, ortak suç işleme kararı çerçevesinde hareket ettikleri, olay üzerinde müştereken fiili hakimiyet kurdukları, bu amaç için kiraladıkları araç ile Korgan ilçesine gelerek maktulün bulunduğu mahalle mevkisine gittikleri belirtildi.
Havanın kararmasını bekleyen sanıkların, kendilerini ormancı olarak tanıtıp kapıyı açtırdıkları maktulü darbederek etkisiz hale getirdiklerinin aktarıldığı iddianamede, Makbule Sarı'yı bağırmaması, yardım çağırmaması amacıyla bağladıkları, çarşaf içerisine sardıkları ve bu suretle öldürdükleri, maktule karşı ayrıca nitelikli yağma eyleminde bulunduklarının anlaşıldığı kaydedildi.
Şüphelilerin yargılanmasına 12 Şubat'ta başlanacak.
Müge Anlı'daki domuz bağlı cinayetin faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Korgan, Kasım, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müge Anlı'daki domuz bağlı cinayetin faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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