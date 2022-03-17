Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ - Son Dakika
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Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ

17.03.2022 13:52

Son dakika habere göre SULTANGAZİ'de, sokak içerisinde geri manevra yapan kapalı kasa minibüs, o sırada yolda yürüyen bir kişiyi ezdi.

SULTANGAZİ'de, sokak içerisinde geri manevra yapan kapalı kasa minibüs, o sırada yolda yürüyen bir kişiyi ezdi. Kazada ağır yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Salı günü saat 16.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ürün yükledikten sonra direksiyonun başına geçen E.A., kapalı kasa minibüsü ile geri manevra yapmaya başladı. Geri gelen minibüs, bu esnada yaklaşık 50 metre ileride bulunan camiye gitmek için yolda yürüyen H.A.'ya (78) çarptıktan sonra ezdi. Ağır yaralanan H.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince minibüsün altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.A.'nın evden çıkarak sokakta yürümeye başladığı, kısa bir süre sonra ise minibüs sürücüsünün geri geri gelmeye başladığı, H.A.'nın ise minibüsün altında kaldığı görülüyor. Olaya şahit olan bir gencin şoka girdiği de kameraya yansıyor.

Görünü dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Yayanın yola çıkması

-Minibüsün geri gelmesi

-Yayaya çarpması

-Minibüsten inen sürücü

Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ
Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ
Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ

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İsmetpaşa Mahallesi, Minibüs, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE FECİ KAZA; GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS BİR KİŞİYİ EZDİ - Son Dakika
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