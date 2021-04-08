SunExpress uçuş ekipleri Kovid-19 aşısı olmaya başladı - Son Dakika

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in uçuş ekipleri, 7 Nisan itibarıyla Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile iş birliği içinde yürütülen Kovid-19 virüsüne karşı aşı uygulaması kapsamında aşı olmaya başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, SunExpress uçuşlarda görevli ekiplerinin yanı sıra misafirlerle ve uçaklarla doğrudan temas kuran tüm çalışanlarını Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları iş birliği ile başlatılan turizm çalışanlarının aşılanmasına yönelik programa dahil etti.

Hava yolu ayrıca, aşı olan uçuş ekiplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyeceğini ve sağlık durumlarının yakından takip edileceğini bildirdi.