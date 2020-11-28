Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Dumlupınar, Aslanapa ve Altıntaş itfaiye ekiplerine bir hafta süren eğitim verildiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Kütahya Valimiz Ali Çelik'in talimatları ile, Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar belediyelerimizin itfaiye ekiplerine ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerine, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent Buldu tarafından Altıntaş ilçemizde Bir hafta eğitim verildi. Hafta boyunca çeşitli tatbikatlar yaptırılarak bilgileri tazelendi. Verilen eğitimin İtfaiyecilerimiz

ve yangın ekiplerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu eğitimin gerçekleşmesinde Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA