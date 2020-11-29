Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 2168 sentetik hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 2 bin 168 sentetik hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

Gözaltına alınan F.D. ile M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmir- Uşak kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, yeşil reçeteye tabi 2 bin 168 sentetik hap ele geçirmiş, araçtaki F.D. ile M.Ç'yi gözaltına almıştı.