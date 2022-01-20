Son dakika haber! Aksaray'da jandarmadan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aksaray'da jandarmadan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirliği ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde ve 5 adet silah ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde Batuhan İ. isimli şahsın uyuşturucu ticareti, merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise Yasin K. isimli şahsın hem uyuşturucu ticareti hem de silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri 22 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına altına alınırken; evde, kömürlükte ve bahçelerde jandarma narkotik köpeği 'Kaput' ile birlikte arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 kilo 325 gram metamfetamin, 50 cc sıvılaştırılmış metamfetamin, 52 adet uyuşturucu hap, 155 gram toz esrar, 40 gram eroin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kama ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.