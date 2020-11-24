Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda yanında olan meslektaşı o anları anlattı - Son Dakika

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda yanında olan meslektaşı o anları anlattı

Duygu dolu anlar yaşayan öğretmen Tuğçe Topaloğlu:

"O kadar kısa bir an ki, bize sorsanız dakikalar sürdü"

"Silah sesleri durduğunda da onu muhtemelen orada kaybetmiştik. Bizim için çok zordu"

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Kocaeli'de spor tesisinde yaşayacak

KOCAELİ - Batman'da terör saldırısı sırasında 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın yanında olan meslektaşı Tuğçe Topaloğlu, Kocaeli'de Yalçın adına yapılan spor tesisi açılışında saldırı anında yaşadıkları korku dolu anları gözleri dolarak anlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'ne, 4 yıl önce Batman'da hain bir saldırı sonucunda şehit olan ve al yazmasıyla adeta bir sembol haline gelen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi. Tesisin duvarına şehit öğretmenin resmi sprey boyalarla çizildi. Böylece hem resmi hem de adı tesisle birlikte ölümsüzleştirilmiş oldu. Tesisin açılışına şehit öğretmenin saldırı anında yanında olan öğretmen Tuğçe Topaloğlu'da katıldı. Açılış esnasında Topaloğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

"Bundan sonraki amacımız nice Aybükeler yetiştirebilmek"

Konuşmakta zorlanan ve o anları hatırlayınca gözleri dolan Topaloğlu, "Bugün Aybükesiz üçüncü öğretmenler günümüz. En son 2016 yılında Öğretmenler Günü'nde birlikte kutlamak nasip olmuştu, o ilk ve sondu. Sayın Belediye Başkanımız bu projeden haber verdiğinde ben kendi adıma çok mutlu oldum. Ailesinin de bilgisi var ve onları da çok mutlu ettiğini biliyorum bu haberin ve çok duygulandılar. Özellikle çok teşekkür ettiler. Bizim için özel günler çok zor geçiyor. Söylenecek bir şey yok, bizim ülkemiz adına çok büyük bir kayıp. Bundan sonraki amacımız nice Aybükeler yetiştirebilmek söyleyebileceğimiz başka bir şey yok" dedi.

"Silah sesleri durduğunda da onu muhtemelen orada kaybetmiştik"

Saldırı anını anlatan Topaloğlu, "O anı anlatmak çok zor. Karneleri dağıttık, aynı arabaya 5 arkadaş bindik. Hemen yanımda oturuyordu zaten. O kadar kısa bir an ki, bize sorsanız dakikalar sürdü ama aslında sonradan MOBESE'leri izlediğimizde saniyeler oluyor. Çok zordu. Bir anda zaten ortalık karıştı ve silah sesleri durduğunda da onu muhtemelen orada kaybetmiştik. Bizim için çok zordu" diye konuştu.

"Şunu bilsinler ki; bu memleketin Aybükeleri bitmeyecek"

Bu tesisle birlikte şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini yaşatmayı amaçladıklarını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Görev başında şehit olan başta şehit kardeşimiz olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi ve hayatta olup eğitim camiamıza hizmet eden bütün öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Şenay Aybüke Yalçın kardeşimiz başta olmak üzere şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Burada da şuan da açtığımız tesisle bir öğretmenimiz, kıymetli Şenay Aybüke Yalçın kardeşimizin ismini vermek ve onun ismini burada ölümsüzleştirmek istiyoruz. O arzuyla yaptık. Özellikle bayan öğretmen olması nedeniyle hanımefendilere ait bir tesisi bugün hizmete aldık. İnşallah pandemiden sonra yavaş yavaş halkımızın hizmetine koyacağız. Allah razı olsun, tekrar Allah rahmet eylesin. 2017 yılında Batman'da Kozluk'ta hunharca şehit edildi. Ama şunu bilsinler ki; bu memleketin Aybükeleri bitmeyecek. Allah'ın izniyle binlerce Aybükemiz daha arkada var. Eğitim gönüllüsü, orayı bir seferberlik emri gibi gören eğitim camiasının fedakar öğretmenlerini ben bir kez daha şükranla minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.