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Son dakika haber... Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

14.12.2021 13:41
Son dakika haber... Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Başakşehir'de seyir halindeki kamyonun şoför mahallinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de seyir halindeki kamyonun şoför mahallinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayaşehir yolunda ilerleyen 34 GG 1663 plakalı kamyonun şoför mahallinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden şoför, kamyonu durdurarak araçtan indi. Şoför, yangın tüpüyle alevlerin büyümesini engellemeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyondaki yangını söndürdü.

Başakşehir, Kayaşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı - Son Dakika


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