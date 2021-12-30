BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ve şoförü Deniz Özcan geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.30 civarı Doğumevi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bitlis istikametinden Erciş istikametine giden plakası ve şoförü belirlenemeyen tır, Tatvan istikametinden Bitlis istikametine giden Deniz Özcan yönetimindeki 34 BMU 628 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ve Deniz Özcan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Özkan ve Deniz'i ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Tatvan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS