En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,073427 -1,17 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051495 -0,64 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029157 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182243 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128734 -0,62 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101639 -0,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045729 -0,59 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048090 -0,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053492 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048458 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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