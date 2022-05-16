Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
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Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü

16.05.2022 19:07
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapan 3 iş yeri küle döndü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapan 3 iş yeri küle döndü. İşyeri sahiplerinin söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangını ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi söndürdü.

Gündoğan Mahallesi'ndeki birbirine bitişik, deniz malzemeleri, hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapan 3 iş yerinde bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahipleri ve çevredekiler yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İş yerlerinde bulunan eşyaların yanıcı özelliği nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahalede güçlük çeken iş yeri sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın 1 saatte söndürüldü. 3 iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yangının bir iş yerindeki buzdolabının elektrik aksamından çıktığı öne sürüldü. İtfaiye görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü
YORUMLAR
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Gündoğan, İtfaiye, Yangın, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü - Son Dakika


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