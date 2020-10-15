Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinden bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya işletmesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerine soruşturma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık anının görüldüğü kayıtlardan eşkalini belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, mobilya işletmesine gelen şüpheli bir süre iş yerinin etrafında dolaştıktan sonra içeri giriyor. Daha sonra bisikleti ve içerisinde çay olduğu belirtilen kutuyu alan şüpheli hızla bölgeden uzaklaşıyor.