Son dakika haber: Çeşme'de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Çeşme'de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

01.07.2022 16:57
Son dakika haber: Çeşme'de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir'in Çeşme ilçesinde, evinde kenevir yetiştiren ve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, evinde kenevir yetiştiren ve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını aldıkları F.Ö.'nün ikametinde arama yaptı. Taksirle adam öldürme suçundan kaydı olduğu belirlenen F.Ö.'nün ikametgahında arama yapan NARKO ekipleri; 19 kök kenevir bitkisi, 69 gram esrar maddesi, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 48 adet dolu fişek, çok miktarda kenevir tohumu ve gübresi ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen F.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Kenevir, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Çeşme'de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Çeşme'de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika
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