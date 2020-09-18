Otomobilin altında kalan adamı elbirliğiyle böyle kurtardılar - Son Dakika

Çin'in Nanjing kentinde elektrikli bisikletiyle çarptığı aracın altında kalan yaşlı adam çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.

Çin'in Nanjing kentinde elektrik bisikletiyle seyir halindeki yaşlı bir adam, kavşaktaki başka bir araca çarptı. Kaza sonucu yaşlı adam aracın altında kaldı. Bu sırada kazayı gören çevredeki araçların sürücüleri polise haber verirken, aracın altında sıkışan yaşlı adamın yardımına koştu. Onlarca kişi 110 saniyede aracı kaldırarak yaşlı adamı kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

(İHA)