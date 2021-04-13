Son dakika haber... DeFacto, BT alanında geliştirdiği projelerle 5 ödül kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... DeFacto, BT alanında geliştirdiği projelerle 5 ödül kazandı

13.04.2021 10:02
Son dakika haber... DeFacto, BT alanında geliştirdiği projelerle 5 ödül kazandı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre DeFacto tarafından hayata geçirilen BT projeleri ödül kazanmaya devam ediyor.

DeFacto tarafından hayata geçirilen BT projeleri ödül kazanmaya devam ediyor. IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Akıllı Sevkiyat projesi 'BT Maliyet Verimliliği', Marketplace Ürün İçerik Yönetimi projesi de 'İş İmkanları' kategorilerinde birincilik ödülüne değer bulundu.

DeFacto, teknoloji liderlerinin şirketlerinde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projelerine göre ödüllendirildiği IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Akıllı Sevkiyat projesiyle 'BT Maliyet Verimliliği' (IT Cost Efficiency), Marketplace Ürün İçerik Yönetimi ile de İş İmkanları (Business Enablement) kategorilerinde birincilik kazandı. Yakın Mağazadan Gel Al projesi ile ise 'Müşteri Deneyimi' (Customer Experience) kategorisinde üçüncülük elde etti. Bölgesel Toplama ve Otomatik Ayrıştırma Cihazı Entegrasyonu ile 'BT Maliyet Verimliliği' kategorisinde üçüncülük elde etti. Böylece dört proje toplamda 5 ödül kazanmış oldu.

Projeler ve alınan ödüller hakkında şu bilgiler verildi:

Akıllı Sevkiyat ile daha çevik karar mekanizmaları

Akıllı Sevkiyat projesi, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde bir birincilik, bir kategoride de üçüncülükle onurlandırıldı. 'BT Maliyet Etkinliği' kategorisinde birincilik ödülüne hak kazanan Akıllı Sevkiyat, ayrıca 'İşin Geleceği - Çalışma Olanakları' kategorisinde de üçüncü oldu.

Akıllı Sevkiyat, mağazaların özellikle sezon geçişlerindeki stoklarını, kapasite ve doluluklarını en iyişekilde yönetebilmek adına sahip olduğu yapay zeka ile karar destek sistemlerini güçlendirirken sevkiyatların otomatik olarak oluşmasını ve onaylanmasını sağlıyor.Bu sistemle daha karlı ve hızlı bir yapıya sahip olan şirket, böylece Akıllı Sevkiyat Projesi ile bu yıl 3 farklı ödül töreninde 4'üncü ödülünü aldı.

Marketplace ürün içeriklerini hazırlamak daha kolay

DeFacto BT ekibinin geliştirdiği bir diğer proje olan Marketplace Ürün İçerik Yönetimi de IDC Türkiye CIO Ödülleri 'İş İmkanları' kategorisinde birincilik kazanarak bu yıl katıldığı 2 ödül töreninde 2'nci ödülünü aldı. Proje ile artık kullanıcılar önceden yaklaşık 10 günde hazırladıkları bir listeyi artık maksimum 1 saatte hazırlayarak hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ediyor.

Bölgesel Toplama ve Otomatik Ayrıştırma Cihazı Entegrasyonuprojesi 'BT Maliyet Verimliliği'kategorisinde üçüncülük elde etti. Proje kapsamında depodaki kullanıcılara sipariş bazlı olarak değil, belirli bir bölgeyi toplamak için toplama görevleri dağıtılıyor. Bu yöntemde kullanıcılar toplama yaparken, belirli bir siparişi toplamak yerine yürüme yolu üzerinde toplanması gereken bütün siparişlere ait ürünleri toplayarak ilerliyor.

Yakın Mağazadan Gel Al projesi ise 'Müşteri Deneyimi' (Customer Experience) kategorisinde üçüncülük elde etti.Bu projeyle websitesi üzerinden müşteri, kendisine en yakın mağazayı seçerek mağazadaki ürünler arasından hızlı sipariş verebiliyor. Böylece sipariş verilen mağazaya giderek aynı gün içerisinde ürünleri teslim alabiliyor. Aynı zamanda sipariş verilen mağazadan, sipariş verilen ürünlerin kurye ile 24 saat içerisinde müşteriye teslim edilmesi de sağlanıyor.

Covid-19 salgını sebebiyle 8 Nisan tarihinde online olarak düzenlenen etkinlikte DeFacto CIO'su Cengiz Gürer adına ödülleri teslim alan Tayfun Tunç ve Semih Bahar projelerin geliştirme sürecinden ve şirkete katkılarından bahsettiler. Ayrıca şirketin teknolojik bir perakende firması olmasındaki atılımların ödüllerle taçlandırılmasının gelecek stratejileri konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladılar. - İSTANBUL

Son dakika haber... DeFacto, BT alanında geliştirdiği projelerle 5 ödül kazandı

geri dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... DeFacto, BT alanında geliştirdiği projelerle 5 ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi


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