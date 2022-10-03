Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan alt geçitte dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan bir grup yol kesip, meşale yaktı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği grup, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Asker uğurlaması yapan grubun meşale yakarak yolu kestiği anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Esenyurt'ta asker uğurlamasında meşale yakıp yol kestiler - Son Dakika

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