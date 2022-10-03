Son Dakika | Esenyurt'ta asker uğurlamasında meşale yakıp yol kestiler - Son Dakika
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Son Dakika | Esenyurt'ta asker uğurlamasında meşale yakıp yol kestiler

03.10.2022 11:20
Son Dakika | Esenyurt'ta asker uğurlamasında meşale yakıp yol kestiler

Son dakika haberi: ESENYURT'ta asker uğurlayan bir grup, yol kesip, meşale yaktı.

ESENYURT'ta asker uğurlayan bir grup, yol kesip, meşale yaktı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan alt geçitte dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan bir grup yol kesip, meşale yaktı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği grup, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Asker uğurlaması yapan grubun meşale yakarak yolu kestiği anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Esenyurt'ta asker uğurlamasında meşale yakıp yol kestiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Esenyurt'ta asker uğurlamasında meşale yakıp yol kestiler - Son Dakika
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