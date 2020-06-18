Son dakika haber... Esenyurt'ta korona virüs ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

- Esenyurt'ta korona virüs ile mücadele devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar artarak devam ederken sokaklar, okul, ibadethane, kamu binaları, duraklar, toplu taşıma araçları ve meydanlar rutin olarak dezenfekte ediliyor. Zabıta ekipleri tarafından normalleşme süreciyle birlikte faaliyete geçen mekanlar denetlenirken, sokak hayvanları da unutulmuyor.

Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Esenyurtluların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bu süreçte bin 218 aileye evde sağlık hizmeti verirken, 4 bin 226 kişi de hasta nakil hizmetinden yararlandı. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden ekipler kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra 348 evin temizliğini de yaptı.

46 bin aileye gıda kolisi yardımı

Pandemi sürecinde sosyal yardım çalışmalarını artıran Esenyurt Belediyesi, ilçedeki 46 bin 73 aileye gıda kolisi dağıttı. Gıda yardımının yanı sıra 27 bin 167 adet içecek, kahvaltılık gıda, meyve ve et yardımında da bulunuldu.

118 bin litre süt

118 bin 443 litre Süt, 36 bin 274 adet kaşar peyniri ile 39 bin 296 porsiyon sıcak yemek dağıtan Esenyurt Belediyesi, yine bu süreçte 17 bin 629 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı, bebek bezi ve bebek maması desteği sağladı.

Sokak temizliğine önem verildi

Esenyurt Belediyesi, pandemi sürecinde temizlik çalışmalarına aralıksız sürdürdü. İlçe genelinde 2 bin 821 sokak ile 9 bin 14 adet çöp konteyneri dezenfektanlı suyla yıkandı. Meydanlar ve kamu kuruluşlarına maske ve eldiven atıkları için 32 adet tıbbi atık kutusu yerleştirildi. Vatandaşların kendilerine güvende hissetmesi için, korona virüs vakalarının görüldüğü adreslerde bina girişleri, kapı zilleri, asansörler, merdiven boşlukları ve korkulukları ile daire kapıları da dezenfekte edildi.

Araç dezenfeksiyon istasyonu

Sokak ve bina girişlerindeki dezenfekte çalışmalarının yanı sıra 2 ayrı noktada bulunan Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda toplu taşıma araçları, taksiler ve özel araçlar olmak üzere 10 bin 75 araç dezenfekte edildi.

Meydanlar her gün dezenfekte edildi

Çalışmalar kapsamında tüm meydanlar her gün; Esenyurt Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, belediye binası, sürekli eğitim merkezleri, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM'ler ve üst geçitler haftada 3 kez; Aile Sağlığı Merkezleri, 270 eczane, Kaymakamlık Binası, Bağımlılık Merkezi, Kızılay ek hizmet binası, Yaşlı Bakımevi, Göç İdaresi ve Yabancılar Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haftada 2 kez; Özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve Merkez Müdürlüğü, İSKİ, Posta Dağıtım Merkezi, muhtarlıklar, noterler, Müftülük ve Sosyal Hizmet Binası her hafta dezenfekte edildi.

Salgına karşı bilgilendirmeler yapıldı

Pandemi süreci boyunca vatandaşları bilgilendiren Esenyurt Belediyesi, sağlık kuruluşları, ibadethaneler, pazar yerleri, dernekler, market ve toplu konutların girişlerine salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler içeren uyarı levhaları astı. Meydanlar, ibadethaneler, kıraathaneler, pazar yerleri ve muhtelif ortak alanlarda bin bilgilendirici el ilanı dağıtıldı. Pazar yeri, banka, market ve fırın gibi alanlara 37 bin 750 adet sosyal mesafe etiketi uygulandı. Çağrı Merkezinde 265 bin 97 arama cevaplanırken, Korona virüs Psikolojik Danışma Hattı'nda her gün 09.00-22.00 arasında 640 kişiye psikolojik destek verildi.

15 bin öğrenciye online eğitim desteği

Esenyurt Belediyesi eğitim faaliyetlerini pandemi sürecinde online olarak sürdürdü. Online Etkinlikler kapsamında psikolojik destek, beslenme, müzik, ilk yardım ve hijyen eğitimi, spor egzersizleri, kukla gösterileri, tiyatro, masal anlatımı, interaktif yarışmalar ve yemek tarifleriyle ilgili yayınlar yapıldı. Bu yayınlarla 671 bin 485 kişiye erişilirken, Üniversite Hazırlık Kursları ve kültür-sanat eğitimleri kapsamında 56 branşta 15 bin 550 öğrenciye uzaktan eğitim verildi.

İş yerleri denetlendi

Vefa Sosyal Destek Hattı aracılığıyla gelen, maaş çekimi ile eczane ve market alışverişlerine ilişkin 687 talep Zabıta personelince karşılandı. Çalışmalar kapsamında 9 bin 270 iş yeri hijyen kuralları, fiyat konuları ve ilgili genelgeler kapsamında denetlendi. Denetimlerde hijyen ve fiyat konularında uygunsuz faaliyet yürüten 264 iş yeri mühürlendi. Gıda ve sağlık sektörlerindeki kuruluşlar, genelgeler hakkında bilgilendirilirken, bu kuruluşlarda maske ve eldiven denetimleri de yapıldı.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Pandemi sürecinde sokak hayvanları da unutulmadı. Sokak hayvanları için genelinde birçok noktaya 64 bin 615 kilogram mama dağıtıldı. Bu süreçte sokak hayvanlarının bakımları yapılırken, gerekli durumlarda tedaviler de uygulandı.