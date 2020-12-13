Son dakika haber! Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Gazze'de Hamas'ın çağrısıyla düzenlenen gösteride toplanan eylemciler, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararına tepki gösterdi.

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme politikasını kınayan göstericiler, bunun Filistin davasına ihanet olduğunu ifade etti.

Hamas yetkilisi Mahmud ez-Zehar, gösteride yaptığı konuşmada, "Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi, Filistin davasının sırtına saplanmış bir bıçaktır, bu davaya ihanettir, halkın haklarına yapılmış bir hakarettir. Öbür yandan ise normalleşme, daima bu tür anlaşmaları, Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını arttırmak için fırsat bilen işgalcileri (İsrail), işlediği suçlardan ötürü ödüllendirmektir." dedi.

Normalleşme karşıtı olan Fas halkının tutumundan övgüyle söz eden Zehar, normalleşme politikasının İslam ümmeti ve Arap halklarının değerlerinden sapmak olduğunu ifade etti.

Fas halkını bu karara karşı koymaya davet eden Zehar, Fas parlamentosuna da normalleşme karşıtı kanunlar çıkarma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de aynı gün İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.