Son dakika haber: Fransa'da Danıştay, eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı'nın kardeşinin ülkesine iadesini onayladı - Son Dakika

Diğer yandan François Compaore'nin avukatları, Fransız yargısının baskı altında olduğunu savunarak iade kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını duyurdu.

Ülkenin en yüksek yargı makamı olan Danıştay, 1998'de gazeteci Norbert Zongo suikastının emrini verdiğinden şüphelenilen François Compaore'nin, Fransız makamlarının 21 Şubat 2020'de ülkesine iadesi kararının iptali için açtığı davayı hükme bağladı.

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