Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı - Son Dakika

Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı

16.10.2020 15:17

Son dakika haberi... - Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı 3 günde tamamlanan eser bugün Trabzonlular'ın beğenisine sunuldu Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin bir eseri Trabzon'da grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen tarafından Atatürk Alanı'ndaki...

- Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı

3 günde tamamlanan eser bugün Trabzonlular'ın beğenisine sunuldu

TRABZON - Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin bir eseri Trabzon'da grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen tarafından Atatürk Alanı'ndaki bir binanın duvarına 3 gün süren çalışmanın ardından nakşedildi. Çalışma geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatının birlikte yorumlanması açısından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Cuma namazı için tarihi İskenderpaşa Camisi'ne gelenler camiye bakan bir binanın duvarında gördükleri eseri hayranlıkla izlerlerken, cemaatin beğenisini topladı.

Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, dünyada Reis-ül Hattatin yani "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'nin Neml suresi 40. ayetinin "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" bölümünü içeren hattını grafiti sanatı ile yorumladığını söyledi.

Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen yaptığı çalışmanın bugüne kadar ki en çok onur duyduğu eser olduğunu belirterek "Çok keyif aldığım çok onur duyduğum bir çalışma oldu. Yaptığım çalışmalar arasında en çok onur duyduğum bu oldu. Hem Hasan Çelebi'nin dünyaca tanınmış bir hattatımızın eserini duvara işlemiş olduk hem de graftifi kültürüyle birlikte harmanlamış olduk. Benim için her açıdan güzel oldu. Hat sanatında harflerin orantıları çok önemli. Hasan hocanın harflerine bağlı kalmak çok zordu çünkü hepsi milimetrik hesaplarla yapılıyor. Biz de bire bir yakalamaya çalıştık. Asla onun kadar estetik onun kadar düzgün bir şekilde yapamayız. Bizi en çok zorlayan harfleri duvara tam oturtturmak oldu" dedi.

"Burada hem Trabzon halkına böyle güzel bir eseri kazandırmış olduk hem de Hasan Çelebi'yi tekrardan genç nesile hatırlatmış olduk" diyen Türkmen "Çünkü toplumumuzda hat sanatı sanki insanların 40 yaş üstü ilgi alanıymış gibi biliniyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Gençlerimiz ciddi anlamda bu konuda uzaktalar. Onlara bir hatırlatma yapmış olduk. Arapçadan uzak kaldığımız için çoğun insan okuyamıyor, anlayamıyor. Onlara burada ne yazdığını anlatma gereğini duyduk. Onlara bunun bir ayet olduğunu ve Hasan Çelebi'nin bir eseri olduğunu anlattık. Genelde insanlar çok memnundu. Kötü negatif bir durumla karşılaşmadık, Trabzon halkı çok sıcak karşıladı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı
Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı
Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı
Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı

Hasan Çelebi, Hat Sanatı, Türkmen, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı - Son Dakika

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