Son dakika haber! Gönen'de pazar yerlerinde HES uygulaması başladı - Son Dakika

Karara uymayanlar hakkında da 392 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Zabıta ekipleri HES kodu sorgulamasının yanında esnaf ve vatandaşların maske takmaları, hijyen ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 27'si, Ankara'nın ise yüzde 13'ü dolu

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu