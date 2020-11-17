Son dakika haber! Gönen'de pazar yerlerinde HES uygulaması başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Gönen'de pazar yerlerinde HES uygulaması başladı

17.11.2020 14:53
Son dakika haber! Gönen'de pazar yerlerinde HES uygulaması başladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazaryeri giriş çıkışlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanmaya başladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazaryeri giriş çıkışlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulanmaya başladı.

Gönen Belediyesi Kapalı Pazar yerinde İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, Belediye Zabıta Müdürü Hasan Çakmak incelemelerde bulundu.

Zabıta ekipleri HES kodu sorgulamasının yanında esnaf ve vatandaşların maske takmaları, hijyen ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Karara uymayanlar hakkında da 392 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Hayat Eve Sığar, Balıkesir, HES kodu, Gönen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gönen'de pazar yerlerinde HES uygulaması başladı - Son Dakika


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