Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 9,24 9,49 -2,63 Kartonsan 2.880,00 2.950,00 -2,37 Doğuş Otomotiv 28,82 29,14 -1,10 Alkim Kimya 14,13 14,25 -0,84 Aksa 10,91 11,00 -0,82 Akiş GMYO 3,72 3,75 -0,80 Yataş 11,78 11,86 -0,67 Enerjisa Enerji 10,43 10,50 -0,67 Tümosan Motor ve Traktör 11,24 11,29 -0,44 GSD Holding 2,35 2,36 -0,42 Borusan Mannesmann 16,49 16,56 -0,42 Brisa 19,42 19,50 -0,41 Türk Traktör 145,60 146,00 -0,27 Torunlar GMYO 3,69 3,70 -0,27 Tofaş Oto Fabrikası 29,72 29,80 -0,27 Çemtaş 15,14 15,16 -0,13 Good-Year 7,87 7,88 -0,13 Coca Cola İçecek 61,95 62,00 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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