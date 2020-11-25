Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|9,24
|9,49
|-2,63
|Kartonsan
|2.880,00
|2.950,00
|-2,37
|Doğuş Otomotiv
|28,82
|29,14
|-1,10
|Alkim Kimya
|14,13
|14,25
|-0,84
|Aksa
|10,91
|11,00
|-0,82
|Akiş GMYO
|3,72
|3,75
|-0,80
|Yataş
|11,78
|11,86
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|10,43
|10,50
|-0,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,24
|11,29
|-0,44
|GSD Holding
|2,35
|2,36
|-0,42
|Borusan Mannesmann
|16,49
|16,56
|-0,42
|Brisa
|19,42
|19,50
|-0,41
|Türk Traktör
|145,60
|146,00
|-0,27
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,70
|-0,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,72
|29,80
|-0,27
|Çemtaş
|15,14
|15,16
|-0,13
|Good-Year
|7,87
|7,88
|-0,13
|Coca Cola İçecek
|61,95
|62,00
|-0,08
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi