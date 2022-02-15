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Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın

15.02.2022 09:47
Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sabah erken saatlerde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, yangının çıktığı Kulak Burun Boğaz Servisinde tedavi gören hastalar da tahliye edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sabah erken saatlerde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, yangının çıktığı Kulak Burun Boğaz Servisinde tedavi gören hastalar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı hasta ve çalışanlar ise acil serviste tedaviye alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz Servisinde saat 07.50 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre toplantı odasında elektrik kaynaklı olarak çıktığı ifade edilen yangın kısa sürede büyürken, serviste tedavi gören hastalar da tahliye edildi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, acil servisteki ambulanslar da yanan bölüme yönlendirildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 3 çalışan ile 2 hasta acil serviste tedaviye alınırken, hastanenin dış cephesi dumandan dolayı siyaha büründü.

"Yaralılardan durumu ağır olan yok"

Yangının sabah 07.50 sıralarında çıktığını açıklayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yangın, çok kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Birkaç yaralı var. Onlar da hemen acil serviste tedaviye alındı. Hastalarımızı hemen tahliye ettik. Yaralılardan durumu ağır olan yok. Hepsi hastane içerisinde olduğu için hemen tedaviye alındı. Dumandan etkilenmişler" diyerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın
Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın
Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın
Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın
Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın

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Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yangın, Kbb, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hastanede korkutan yangın - Son Dakika


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