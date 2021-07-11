KONYA'da, Ali Ateş, aracıyla seyir halindeyken gördüğü husumetlisi Mustafa Çetin'e tabancayla ateş açtı. Karşı tarafın da tabancayla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada Çetin hayatını kaybetti, Ateş ise yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güneysınır ilçesi Gürağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ateş, aracıyla seyir halindeyken gördüğü husumetlisi Mustafa Çetin'in üzerine tabancayla ateş açtı. Çetin de tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada Çetin ve Ateş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Çetin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ateş ise Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.