Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oturan Sabri Ateş, sabah saatlerinde evden çıkarak ormanda ıhlamur toplamaya gitti. Ateş'e uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocadere köyü yakınlarındaki ormana gittiği tespit edilen Ateş için arama çalışması başlatıldı. Ormanda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, gece saatlerinde Sabri Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ıhlamur toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Sabri Ateş (57), ormanda ölü bulundu. Ihlamur ağacından düştüğü değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Ihlamur toplamak için evden çıktı, ormanda ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.