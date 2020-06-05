Son dakika haber... İngiltere'de "karantina düzenlemesi" yargıya taşınıyor - Son Dakika

Son dakika haber... İngiltere'de "karantina düzenlemesi" yargıya taşınıyor

Son dakika haberleri: British Airways'in (BA) sahibi İspanyol IAG'nin Üst Yöneticisi Willie Walsh, İngiliz hükümetinin 8 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye gelecek olanlara iki haftalık karantina uygulanması yönündeki kararını yargıya taşıyabileceklerini söyledi.

Son dakika haber... İngiltere'de

British Airways'in (BA) sahibi İspanyol IAG'nin Üst Yöneticisi Willie Walsh, İngiliz hükümetinin 8 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye gelecek olanlara iki haftalık karantina uygulanması yönündeki kararını yargıya taşıyabileceklerini söyledi.

İngiliz Sky News'e değerlendirmede bulunan Walsh, hükümetin, ülkeye 8 Haziran'dan itibaren gelecekleri iki hafta karantinada tutma yönündeki kararının hava yolu şirketleriyle istişare edilmediğini hatırlattı.

Walsh, "Bunun mantıksız ve aşırı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemeye ilişkin yasal yollara başvurmayı değerlendiriyoruz. Bugün avukatlarımızla birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi

İspanyol grubun yöneticisi Walsh, "Diğer hava yolu şirketlerinin de bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Bu düzenlenin sektöre danışılmadan yapıldığını vurgulamamız önemli. Biz bunun mantıksız bir düzenleme olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin düzenlemesine göre, İngiltere'ye 8 Haziran'dan itibaren gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebilecek.

İngiltere'nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri dün, turistlere iki hafta boyunca karantina uygulanmasının turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı.

İngiltere'nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt, iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söylemişti.

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary ise uygulamanın Avrupa'dan İngiltere'ye gelen ziyaretçilerin büyük oranda azalmasına neden olabileceğini kaydetmişti.

Avrupa'da pek çok ülkede koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını İngiltere'den daha az olduğunu hatırlatan Michael O'Leary ise, "Italya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz ziyaretçilere yönelik sınırlamaları kaldırırken, İngiltere yeni sınırlama getiriyor."yorumunu yapmıştı.

Dün İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904 oldu.

İngiltere'de 15 Haziran itibarıyla temel ihtiyaç maddeleri dışındaki ürünleri satan perakende dükkanlarının ve bazı ortaokulların açılması öngörülüyor.

Ülkede mayıs ayı ortasından itibaren gidilen kademeli gevşeme adımlarıyla bazı sektörlerde işbaşı yapılmış, ilkokulların ilk ve son sınıfları eğitime başlamış, açık hava pazarları ve oto galeriler faaliyete geçmişti.

British Airways, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... İngiltere'de 'karantina düzenlemesi' yargıya taşınıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Malatya'daki depremde 20 ev ağır hasar gördü Son Dakika: Malatya'daki depremde 20 ev ağır hasar gördü         
23:40
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı         
23:26
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti         
23:24
Simge Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık         
23:22
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı         
23:13
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi         
23:13
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:59
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi         
22:52
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 23:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İngiltere'de "karantina düzenlemesi" yargıya taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]