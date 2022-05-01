Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON

01.05.2022 08:35

Son dakika haber: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla suç örgütlerine sahte plaka yapan ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen 2 ayrı organize suç örgütüne üye 10 kişiyi gözaltına aldıJandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) suç örgütü kuran...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla suç örgütlerine sahte plaka yapan ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen 2 ayrı organize suç örgütüne üye 10 kişiyi gözaltına aldı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) suç örgütü kuran şüphelilerin Silivri'de bulunan inşaat ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin MOBESE kameralarında fark edilmemek ve yakalanmamak için, hırsızlık olayında kullandıkları araca her seferinde farklı sahte plaka taktıkları belirlendi.

JASAT IN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Araştırmalarına sahte araç plakalarını da dahil eden Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hırsızlık çetesinin bağlantılı olduğu sahte plaka üreten başka bir suç örgütünün daha izine ulaştı. JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde; kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelileri yakalamak için, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan 16 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 200 adet kalıp tahtası, 100 kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalın bakır kablo, 100 adet sahte plaka, plaka basma makinesi, plaka kesme makası, 291 adet plaka basımında kullanılan metal harf ve rakamlar, 3 adet demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

10 HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI

Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişiadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON
Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON
Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON
Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... JANDARMADAN SAHTE PLAKA VE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON - Son Dakika
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