Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

09.05.2022 23:57
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Y.E.K, (17) yönetimindeki 46 HG 802 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uyman sürücü, Mağaralı Mahallesi Mağaralı Ökkeş Caddesi'nde iki araca, ardından elektrik direğine çarptı.

Polis ekiplerince yakalanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen sürücüye çeşitli maddelerden 6 bin 400 lira ceza uygulanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, polisle otomobil sürücüsünün kovalamaca anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere sürücünün elektrik direğine çarpması ve polis ekiplerince yakalanması yansıdı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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